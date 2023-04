Prinzessin Kate wollte Meghan auf hintere Sitzreihen verbannen

Letzten Endes haben die Sussexes entschieden, dass nur Harry am 6. Mai nach London reisen und Meghan mit den Kindern in der Wahlheimat Amerika bleiben wird.

Angeblich hätte Kate ihre Schwägerin am liebsten auf die hinteren Sitzreihen in der Westminster Abbey verbannt.

Ein Royal-Insider berichtete erst kürzlich im britischen Fernsehen, Kate habe massgebend zu Meghans Entscheidung beigetragen, den königlichen Feierlichkeiten fernzubleiben . «Wir müssen Kate am Ende alle dankbar sein, denn sie hat Meghan davon abgehalten, zur Krönung zu kommen und meinte, dass sie sie ‹unter keinen Umständen› dahaben will», so Tom Bower gegenüber GB News. Offenbar hätte Kate ihre Schwägerin am liebsten auf die hinteren Sitzreihen in der Westminster Abbey verbannt.

Harry soll sich bei Sitzordnung eingemischt haben

Fühlte sich das Paar aufgrund von Diffamierung dazu gedrängt, nicht gemeinsam bei der Krönung zu erscheinen? Ein Freund der Familie gibt an, dass der Beschluss aus anderen Gründen erfolgt ist. «Sie mussten eine Entscheidung treffen, die sich echt und authentisch anfühlt, vor allem nach dem, was in letzter Zeit passiert ist. Ihre Familie ist ihnen wichtig, also bleibt Meghan in Kalifornien und Harry wird seinen Vater unterstützen», so der Insider gegenüber dem «Mirror».