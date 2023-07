Umstrittenes Comeback: Prinzessin Kates Lieblingsschuh wird zum Sommertrend

Diesen Schuh kennst du vielleicht schon aus den 2000er-Jahren: Sandalen mit Keilabsatz feiern diesen Sommer einen Moment in der Mode. Wedges sind gerade bei Fashion-Fans und Royals besonders beliebt. Kein Wunder, denn Schuhe mit Keilabsatz machen nicht nur optisch etwas her, sondern sind auch noch bequem und praktisch.

Auch bei Modehäusern ein Thema

Der Schuh kommt wegen seiner Optik aber nicht ganz ohne Kontroverse. So galten Wedges lange Zeit als zu klobig. Doch seit dem Comeback zahlreicher 2000er-Trends erfreuen sich Schuhe mit Plateau-Absatz an Beliebtheit, was auch Wedges wieder ins Zentrum rückt. Schon seit dem Frühling kündigt sich das Comeback des Keilabsatzes an. Kult-Labels wie Khaite und Alaïa, aber auch das Luxushaus Fendi setzen für diese Saison auf die bequemen Frühlings- und Sommerschuhe.