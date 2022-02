Prinzessin Latifa von Dubai meldet sich nach der Flucht vom Vater endlich aus der Freiheit

1 / 5 Ein halbes Jahr nach dem letzten Lebenszeichen: Prinzessin Latifa (36) und UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet (70) treffen sich unter vier Augen in Paris. Twitter/UNHumanRights Zuletzt hörte man am 9. August 2021 etwas von Prinzessin Latifa. Ihr Cousin Marcus Essabri veröffentlichte ein Foto, auf dem die dubaiische Sheikah (links) und ihre Kollegin Sioned Taylor zu sehen sind. Damit scheint die Mission der Kampagne «Free Latifa» beendet. Twitter/Marcus Essabri Um den 20. Juni 2021 herum tauchte ein Foto von Latifa am Flughafen von Madrid auf. Instagram/shinnybryn

Prinzessin Latifa (36), Tochter von Scheich Mohammed bin Raschid Al Maktoum (72), gibt nach einem halben Jahr Funkstille ein Lebenszeichen aus der französischen Hauptstadt. Nach einer formgerechten Einladung durch Latifas Rechtsberater und -beraterinnen traf sich die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet (70) mit der Prinzessin. Latifa habe sich ein Treffen unter vier Augen ausdrücklich gewünscht.

Auf Twitter halten sie die Zusammenkunft mit einem Bild fest und zeigen, dass die Tochter des Emirs von Dubai wohlauf ist. In der Mitteilung von UN Human Rights heisst es, dass es der Prinzessin gut gehe. Doch gleichzeitig habe sie ausdrücklich den Wunsch geäussert, dass ihre Privatsphäre respektiert werden solle.

«Sie lebt, wie sie will!»

Gegenüber RTL lässt der Anwalt der Prinzessin nun ausrichten, dass es bei dem lang anhaltenden, positiven und privaten Treffen mit der UN-Kommissarin darum ging, ihr «Recht auf ein Privatleben» geltend zu machen. «Latifa möchte klarstellen, dass sie lebt, wie sie will, dass sie reist, wie sie will, dass es ihr gut geht und dass sie möchte, dass die Medien ihr erlauben, in Frieden zu leben.»

Die heute 36-Jährige hat eine lange Freiheitsgeschichte rund um ihr Leben hinter sich. Ihr Kampf richtete sich gegen ihren Vater, den Ministerpräsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate. Bekannt als einer der mächtigsten Männer Dubais. Er sei, sagte Latifa einst über ihren Vater, «der böseste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Das pure Böse. Es gibt nichts Gutes an ihm. Er ist verantwortlich für den Tod von so vielen Menschen und hat das Leben von so vielen Menschen ruiniert.»

Jahrelanger Kampf um die persönliche Freiheit

Latifa hatte im März 2018 versucht, vor ihm zu fliehen. Auf dem Weg von Dubai nach Indien spürten sie allerdings Handlanger ihres Vaters auf und brachten sie gegen ihren Willen zurück nach Dubai. Im Februar 2021 veröffentlichte die BBC dann ein Video, in dem Latifa sagte, dass sie von ihrem Vater in einer zu einem Gefängnis umfunktionierten Villa in Dubai festgehalten werde und um ihr Leben fürchte. Die Vereinten Nationen und Menschenrechtsexpertinnen und -experten riefen Scheik Mohammed auf, Informationen über seine Tochter zu veröffentlichen.

In einem Video erzählt Prinzessin Latifa, dass sie eine Geisel ist. BBC Panorama

Auch Prinzessin Shamsa (40), Latifas ältere Schwester, wagte Anfang des Jahres ebenfalls einen Fluchtversuch. Dieser scheiterte durch das Aufspüren der Häscher des Vaters, die sie gewaltsam zurück verfrachten. Ihr aktueller Standort und ihr Zustand sind bis heute ein Rätsel. Latifa hingegen scheint ihre Freiheit gewonnen zu haben und der Tortur ihres Vaters entkommen zu sein.