Prinzessin Leonor: Kritiker haben Mitleid mit ihr

Prinzessin Leonor, die erste weibliche Thronfolgerin Spaniens seit 190 Jahren, steht im Fokus klarer Bedenken und Sorgen. Der Druck, so heisst es, sei für eine so junge Frau enorm.

1 / 5 Als Prinzessin und Thronfolgerin geniesst Leonor von Spanien viele Privilegien – jedoch muss sie sich in jungem Alter auch schon grosser Verantwortung stellen. AFP Um diese Bürde beneiden sie besonders Kritiker der Monarchie nicht. IMAGO/ZUMA Wire Auch Moderator Jorge Javier Vázquez äussert Bedenken bezüglich ihrer königlichen Zukunft. IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Prinzessin Leonor, Spaniens erste weibliche Thronfolgerin seit 190 Jahren, steht in jungen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit.

Trotz beeindruckendem Werdegang und Militärausbildung äussert Moderator Jorge Javier Vázquez klare Bedenken über ihre königliche Zukunft.

Die Bedenken beziehen sich auf die Herausforderungen ihrer königlichen Position in ihrem jungen Alter.

Mit dem Erreichen ihres 18. Geburtstags wird Prinzessin Leonor nicht nur die historische Verantwortung als erste weibliche Thronfolgerin Spaniens seit 190 Jahren zuteil, sondern auch eine wachsende Bürde der Erwartungen der Öffentlichkeit. Jorge Javier Vázquez, ein spanischer Moderator, erwähnte in seiner Show, nicht mit ihr tauschen zu wollen.

Leonor wurde seit ihrer Kindheit auf ihre königliche Rolle vorbereitet. Nach einer Ausbildung an der Schule Santa Maria de los Rosales und einem zwei Jahre dauernden Studium am UWC Atlantic College in Wales absolvierte sie eine Militärausbildung an der allgemeinen Militärakademie in Saragossa. Bereits im Jahr 2024 wird sie den renommierten «Prinzessin von Asturien»-Preis leiten.

Trotzdem betont Vázquez die möglichen Einschränkungen, die mit dieser Position einhergehen. Viele Kritiker der Monarchie teilen seine Bedenken über die enorme Belastung für die 18-Jährige. «Mir wird ziemlich kalt. Vielleicht habe ich sogar Mitleid mit ihr», gesteht der Moderator. Er meint: «Es kommt mir wie Folter vor, Musikkonzerte besuchen zu müssen, die nicht zu einem passen, mit Leuten zu Abend zu essen, die einen nicht im Geringsten interessieren, lächeln zu müssen – rein aus Pflichtbewusstsein.»

Prinzessin Leonor stellt sich der Herausforderung

In ihrer Rede zu ihrer Volljährigkeit am 31. Oktober 2023 betonte Prinzessin Leonor ihr Pflichtbewusstsein und ihre Kenntnis über die Verantwortung. Spanierinnen und Spanier, die der Monarchie skeptisch gegenüberstehen, zweifeln dennoch daran, dass diese Last angemessen für eine junge Frau in ihrem Alter ist.

Ihre Eltern sichern ihr jedoch bei dieser grossen Verantwortung uneingeschränkte Unterstützung zu, und trotz der Kritiker bleibt Leonor entschlossen, ihre königliche Zukunft anzunehmen und die kommenden Herausforderungen mit Würde zu meistern zu versuchen.

Würdest du gern Erbe oder Erbin eines Thrones sein? Ja, ich würde mir das zutrauen. Ich hätte nichts dagegen, aber nicht bereits mit 18 Jahren. Nein, das wäre mir zu stressig. Ich will nur die Antworten sehen.

Uneingeschränkte Immunität und royales Vermögen

Neben den Schattenseiten und dem Stress, den ihr Adelstitel mit sich bringt, wird Leonor als Königin von Spanien in den Genuss von den einen oder anderen royalen Privilegien kommen. Wie zum Beispiel eine absolut unumschränkte Immunität, was unter anderem bedeutet, dass sie in keinem Gericht in Spanien angeklagt werden kann. Ebenfalls wird sie ein Erbe erhalten, das sich bestimmt sehen lassen kann.

Der aktuelle König von Spanien und Leonors Vater Felipe VI. gab letztes Jahr erstmals Angaben zu seinem Vermögen preis. So soll der Monarch etwa 2,6 Millionen Euro besitzen, wobei ein Grossteil des Vermögens in Sparkonten steckt. Die – für einen König – eher tiefe Summe, wird aber vermutlich nicht das gesamte Vermögen des Palastes umfassen. Dazu kommt nämlich noch jede Menge Kunst und Schmuck, welcher der Palast sein Eigen nennen kann. Fest steht: Leonor wird ziemlich sicher keine ernsten Geldprobleme haben.