Unerwünscht: Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia von Spanien ernten Buhrufe und Pfiffe

Bild von Kronprinzessin Leonor angezündet

Dass die beiden Prinzessinnen und ihre Familie in Katalonien Hass zu spüren bekommen, gab es bereits im Jahr 2020. Zum damaligen Nationalfeiertag der Region im Nordosten Spaniens am 11. September kam es in Barcelona zu Protesten gegen die spanischen Royals. Dabei entzündete ein Unterstützer der «Arran»-Organisation sogar auf offener Strasse ein Bild der Königsfamilie. Dass Fotos von Ex-König Juan Carlos (84) und seinem Sohn verbrannt werden, ist in Spanien nicht neu. Vor zwei Jahren dürfte sich der politische Konflikt allerdings so weit zugespitzt haben, dass die Protestanten sogar nicht mal mehr vor einem Foto der Königskinder zurückschrecken. Aufnahmen davon machten anschliessend in der nationalen und internationalen Presse die Runde.