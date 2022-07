Erste Auslandsreise: Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia von Spanien fliegen zur Frauen-EM

Prinzessin Leonor (16) und Prinzessin Sofia (15) von Spanien waren am Wochenende in London zu Gast.

Anfang Juli absolvierten Prinzessin Leonor (16) und Prinzessin Sofia (15) ohne ihre Eltern , König Felipe (54) und Königin Letizia (50), einen offiziellen Termin in Katalonien. Nun folgte sogleich die nächste Royal-Etappe für die spanische Thronfolgerin und ihre Schwester: Die beiden Royals begaben sich am Wochenende im Auftrag der Krone auf ihre erste Auslandsreise nach London, wie das Newsportal « Vanitatis » berichtet.

In der britischen Hauptstadt besuchten die beiden das Londoner Brentford-Community-Stadium, wo am Samstag das Uefa-Frauen-Europameisterschaftsspiel zwischen Dänemark und Spanien stattfand. Die Geschwister feuerten dabei nicht nur ihre eigene Mannschaft an und posierten voller Stolz mit einem Trikot für die Kameras, ihr Besuch hatte auch einen wichtigen Grund: Der Profisport der Frauen soll irgendwann die gleiche Sichtbarkeit erhalten wie der der Männer. Mit ihrem Engagement treten sie in die Fussstapfen ihrer Mutter Letizia, die sich bereits seit Jahren für das Thema einsetzt.