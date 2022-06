Prinzessin Märtha Louise und ihr Schamane reagieren auf Morddrohungen

Die Beziehung von Prinzessin Märtha Louise (50) von Norwegen und dem Schamanen Durek Verrett (47) steht in der Kritik – und das auch nach drei Jahren Beziehung und ihrer kürzlichen Verlobung . In einem Instagram-Live sprach das Paar nun überraschend ehrlich über seine Liebe, die von Hassnachrichten und sogar Todesdrohungen überschattet wird. Der traurige Grund: ihre Hautfarben.

«Bridgerton» im realen Leben

Aus Dureks Sicht läge das Fehlverhalten in der Geschichte des europäischen Adels. «Sie wollen keinen schwarzen Mann in der königlichen Familie sehen, weil es das nie gab», sagt er. Gleichzeitig spielt er auf die Netflix-Hit-Serie «Bridgerton» an, die in der britischen High Society spielt und in der es auch mehrere Paare unterschiedlicher Hautfarben und Wurzeln gibt. Dazu führt er aus: «Die Leute wollen das im Fernsehen sehen, aber sie wollen die echten ‹Bridgertons› nicht. Doch das sind wir nun mal!»