Prinzessin Maria-Olympia ist die begehrteste Junggesellin der Welt

Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland und Dänemark hat keine royalen Pflichten und geniesst das. Laut Instagram besteht ihr Leben aus modeln, feiern und sünnelen. Bei der 27-Jährigen dürfte jedoch wichtiger sein, was sie nicht zeigt: Peregrine Pearson (29). Der britische Aristokrat war bis zum Sommer ihr Prince Charming. Olympia und Pearson galten als Traumpaar. Fans und Beobachter spekulierten, ob nach drei Jahren Beziehung bald die Hochzeitsglocken läuten. Unter Fotos der beiden wünschten ihnen einige bereits «eine gesegnete Ehe und all das Glück dieser Welt». Doch seit kurzem führen sie wieder getrennte Leben.

Maria-Olympia hat sämtliche Fotos mit Pearson von ihrem Instagram-Profil gelöscht. Grund genug für das Promimagazin «Tatler» sie neu zur begehrtesten Junggesellin der Welt zu küren – noch vor Cruz Beckham (18) und Baronin Charlotte Owen (30).

Erst diese Woche ist Olympias-Ex Pearson beim Knutschen mit «Game of Thrones»-Star Sophie Turner erwischt worden. Und auch Maria-Olympia scheint Hunger nach neuer Liebe zu haben: Sie traf sich kürzlich mit dem Tiktok-Koch Thomas Straker (33) bei ihr Daheim. Seinen Durchbruch auf Social Media feierte er dank eines Rezepts für Knoblauchbutter. Als Straker und Olympia das Haus der Prinzessin in Notting Hill am Morgen verliessen, sollen sie viel gelacht haben.

Darum hat Prinzessin Olympia keine Verpflichtungen

Ihr blaues Blut hat Maria-Olympia von ihrem Vater, dem griechischen Kronprinzen Pavlos (56). Ihr Aussehen hingegen hat sie klar von der bürgerlichen Mutter Marie-Chantal Miller (55). Maria-Olympias Familie besteht aus royalen Hochkarätern: Ihr Patenonkel ist König Charles III. (74) und die Schwester Olympias Grossmutter ist die Königin Dänemarks.

Maria-Olympia wurde in New York geboren. Ihre Familie lebt in London und besitzt noch immer die royalen Titel. Allerdings wurde in Griechenland die Monarchie 1973 abgeschafft. Maria-Olympia macht aber gerne Ferien in Griechenland, spricht die Sprache allerdings nicht. Im Schulinternat in der Schweiz hat die Prinzessin anderes gelernt: Kunstgeschichte, Theater, Fotografie und grafisches Design soll auf ihrem Stundenplan gestanden haben.

Die Modeindustrie ist ihr Königreich

2016 kursierte das Gerücht, dass Prinz Harry (39) für Maria-Olympia schwärmen soll. Angeblich habe Harrys Cousine versucht, die beiden zu verkuppeln. Doch selbst an der Seite von Harry wäre Maria-Olympia wohl nie Königin geworden. Die 27-Jährige baut deswegen an ihrem eigenen Königreich in der Modeindustrie. Sie studierte Fashion Business und Marketing in New York, während sie nebenbei modelte. Sie hat bereits ein Praktikum bei Dior gemacht und war Teil von Kampagnen bei Dolce & Gabbana.

Der britischen Vogue verriet sie: «Ich liebe es, mich ausserhalb der Komfortzone anzukleiden.» Das beweist sie ihren knapp 300’000 Followern regelmässig.

2018 unterschrieb sie bei «Untitled Entertainment» und ist seither in Kampagnen und Posts von Bulgari-Parfüms, Louis Vuitton und Pretty Ballerinas zu sehen. Zudem erschien sie in einer Modestrecke von «Harper’s Bazaar» und «Vogue Thailand». Neben den zahlreichen Reisen um die Welt ist das Model stets bei glamourösen Veranstaltungen zu treffen und zählt Paris und Nicky Hilton zu ihren Freundinnen. Kein schlechter Umgang, um das Leben als begehrteste Junggesellin zu feiern.