Mit Corona infiziert : Prinzessin Michael of Kent seit drei Wochen in Isolation

Ein weiteres Mitglied der britischen Königsfamilie hat sich mit dem Coronavirus infiziert: Die 75-jährige Frau von Prinz Michael of Kent leidet unter hohem Fieber und einem Erschöpfungssyndrom.

Sind beide in Isolation: Prinz und Prinzessin Michael of Kent an der Hochzeit von Prinz Albert II und Prinzessin Charlene in Monaco. (2. Juli 2011)

Ein weiteres Mitglied der britischen Royals hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Prinzessin Michael of Kent sei «seit drei Wochen in Isolation im Kensington-Palast», sagte ihr Sprecher Simon Astaire am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in London. Auch ihr Mann sei vorsichtshalber in Isolation; ihm gehe es gut. Nach Angaben der «Sun» leidet die 75-Jährige unter hohem Fieber und einem Erschöpfungssyndrom. Sie führt den Vornamen ihres Mannes im Titel.