Schweden – Prinzessin Victoria hat sich zum zweiten Mal mit Corona infiziert

via REUTERS

via REUTERS

Victoria von Schweden ist erneut an Corona erkrankt. Wie das Königshaus mitteilt gehe es ihr bis auf Erkältungssymptome gut.

Wie das Königshaus in einer Mitteilung schreibt, ist Kronprinzessin Victoria von Schweden (44) bereits zum zweiten Mal an Corona erkrankt. Die Prinzessin habe Erkältungssymptome, es gehe ihr ansonsten gut, sagt die Informationsmanagerin des Königshauses Margareta Thorgen zu «Svensk Damtidning» . Ihr Mann, Prinz Daniel (48), sei negativ getestet worden und die Familie habe sich zu Hause auf dem Schloss Haga isoliert.

Risikopatient wegen Nierentransplantation

In der Mitteilung informierte der Hof auch über den Gesundheitszustand von Victorias Eltern, Carl Gustaf (75) und Silvia von Schweden (78), die beide ebenfalls an Corona erkrankten. Beiden gehe es bedeutend besser und sie wollen sich nächste Woche wieder ihrer Arbeit widmen. Auch stünde die Erkrankung von Victoria in keinem Zusammenhang mit der Erkrankung des Königspaars.