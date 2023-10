Prinzessin Victoria: Ex-Mitarbeiterin verrät, was für eine Chefin sie ist

1 / 4 Sie leitete sieben Jahre den schwedischen Hof und hielt sich stets im Hintergrund: Karolin A. Johansson. imago images/TT 2019 trennte sie sich überraschend von der royalen Familie und kündigte. imago images/TT Gegenüber einer schwedischen Zeitung beteuert die 41-Jährige, dass es kein böses Blut zwischen ihr und der royalen Familie gebe. Hier auf dem Foto ist sie 2019 mit Prinzessin Estelle zu sehen. imago images/TT

Darum gehts 2019 trennte sich die Leiterin des Hofes überraschend von den schwedischen Royals.

Sieben Jahre hat Karolin A. Johansson für Prinzessin Victoria gearbeitet.

In einem aktuellen Interview beteuert sie, dass es kein böses Blut zwischen ihnen gebe.

Sieben Jahre war Karolin A. Johansson Leiterin des Hofes der schwedischen Prinzessin Victoria (46). Auf Fotos von royalen Auftritten, sieht man sie ab und zu im Hintergrund oder mitten im Geschehen: Sie strahlt Prinzessin Estelle an, läuft hinter Prinzessin Victoria und Prinz Daniel (50) her – und trägt erstaunlich oft einen Korb mit sich herum. 2019 trat sie zurück – der Schritt kam für viele überraschend. In einem aktuellen Interview mit «Svensk Damtidning» verdeutlicht Karolin nochmal, dass es zwischen ihr und der royalen Familie kein böses Blut gebe.

«Eine Menge Arbeit und eine Menge Spass», fasst Karolin die sieben Jahre zusammen. «Ich bin so dankbar, dass man mir anvertraut hat, hinter der Kronprinzessin zu stehen und ihr zu helfen und sie zu unterstützen», erklärt sie. Von ihrer Chefin, Prinzessin Victoria, spricht sie noch heute in höchsten Tönen – sie habe noch nie einen Menschen getroffen, der so fürsorglich, warmherzig und weise ist.

Sie spricht von Prinzessin Victoria in den höchsten Tönen

Als Kronprinzessin erwartet Victoria eine grosse und wichtige Aufgabe: Nach ihrem Vater, König Gustaf (77), wird sie ihrem Heimatland als Monarchin vorstehen. So ist sie immer häufiger an der Seite ihres Vaters anzutreffen, wenn er Repräsentationsauftritte im Ausland wahrnimmt. Die gewaltige Lebensaufgabe, auf die sie seit Kindheitstagen vorbereitet wird, scheint die Prinzessin menschlich nicht negativ beeinflusst zu haben. Ganz im Gegenteil. So sagt Karolin: «Egal, wie viel wir in Zukunft von ihr hören werden, sie wird immer in meinem Herzen sein. Sie hat wirklich einen Eindruck hinterlassen.»