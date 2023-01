Italien: Prinzessinnen-Kurs für Mädchen zwischen 6 und 9 Jahren sorgt für Ärger

In dem Kurs sollen Mädchen zwischen sechs und neun Jahren lernen, elegant auf Absätzen zu gehen oder sich zu schminken.

In Italien bietet eine Unternehmerin einen Kurs «um Prinzessin zu werden» an.

Hairstyling, Make-up, perfekte Körperhaltung, Knigge und Eleganz: Ein wöchentlicher Kurs sorgt im südlichen Nachbarland für grosses Aufsehen – denn er ist an Mädchen im Alter von sechs bis neun Jahren gerichtet. «Der erste Kurs in Italien, um Prinzessin zu werden», heisst es in einer Online-Werbung, die seit Tagen viral geht. Dahinter steckt die Unternehmerin Stefania Vadalà aus Rho, einem Vorort nördlich von Mailand. Nun wird die 37-Jährige mit hasserfüllten Kommentaren überschüttet.