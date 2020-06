Ursache unbekannt

Priorisiert der Instagram-Algorithmus nackte Haut?

Wer viele Bikini-Bilder auf Instagram postet, der erzielt deutlich mehr Reichweite. Das behauptet jedenfalls eine neue Studie.

So sollen Bilder von Frauen in Bikini vom Algorithmus rund 54 Prozent stärker verteilt werden als andere.

Instagram-Posts, auf welchen viel nackte Haut zu sehen ist, werden stärker verbreitet. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Algorithm Watch, einer Organisation, die sich auf die Entscheidungsmechanismen hinter Algorithmen spezialisiert hat. So sollen Bilder, die Frauen in Unterwäsche oder Bikini zeigen, mehr als 50 Prozent häufiger in den Newsfeeds anderer Nutzer erscheinen als Bilder, auf welchen der Körper bedeckter gehalten ist.