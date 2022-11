Privatdetektiv schnüffelt Frau nach und SRF-Journalist filmt einfach mit

Dass dieser Auftrag in der Reportage nicht kritisch hinterfragt oder eingeordnet wird, empört Agota Lavoyer. Sie ist Expertin für sexualisierte Gewalt und erwarte vom SRF, dass es in so einem Fall auf die Problematik eines solchen Auftrags zu sprechen komme.

In der SRF-Reportage «Mein Vater der Privatdetektiv» begleitet der Journalist André Ruch seinen Vater, den Privatdetektiv, bei der Arbeit. In der Reportage werden gleich mehrere Aufträge des Privatdetektivs gezeigt – die meisten sind Beschattungen von möglichen Versicherungsbetrügern.

Kontaktverbot wird ignoriert

«Solche Szenen machen sprachlos»

Gegenüber 20 Minuten führt Lavoyer ihre Empörung weiter aus: «Wir engagieren uns unermüdlich, tagtäglich und seit Jahrzehnten gegen geschlechtsspezifische Gewalt – dann sind solche Dokumentarfilm-Szenen zermürbend und machen sprachlos.» In der Reportage gehe es um einen Mann, der seine Ex-Freundin mutmasslich derart belästigt habe, dass er sich ihr nicht mehr nähern dürfe. Das SRF filme dann den Privatdetektiv, der «skrupellos» diesen Auftrag ausführt. «Und dem Filmemacher kommt es nicht in den Sinn, diesen Auftrag zumindest zu hinterfragen?», so Lavoyer.

Problematik des Auftrags müsse zur Sprache kommen

Trennungssituationen seien unheimlich gefährlich für Frauen im Kontext der häuslichen Gewalt. Nicht wenige Femizide passierten, wenn eine Frau verkündet, sich trennen zu wollen oder tatsächlich trennt, so die Expertin. Eine Frau, die von ihrem Ex weggezogen ist und ein Kontaktverbot erwirkt hat, habe höchstwahrscheinlich schon enorm viel durchgemacht und verdiene vor allem Schutz.

«Dass das auch die Haltung von SRF ist, sieht man nicht. Das macht mich unendlich wütend», so Lavoyer. Sie erwarte vom SRF, dass es in so einem Fall auf die Problematik eines solchen Auftrags zu sprechen komme. «Wenn das der Filmemacher, der Sohn des Privatdetektivs, aus mangelnder Objektivität nicht macht, dann müssen es spätestens die Personen machen, die den Film beim SRF abnehmen», so Lavoyer.