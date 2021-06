St. Gallen - Private Club-Party läuft völlig aus dem Ruder, weil Gast Türe offen liess

Als man realisierte, was geschah, zog man den Stecker.

Im St. Galler Club Trischli wurde am Samstag eine private Geburtstagsparty gefeiert.

Eine private Party, die im St. Galler Club Trischli stattfand, lief am späten Samstagabend in St. Gallen aus dem Ruder. Noch am frühen Sonntagmorgen sah man Spuren der Feier. Im Treppenhaus des daneben stehenden Gebäudes, wo sich ein Nebeneingang des Clubs befindet, lagen Zigarettenstummel und Reste von alkoholischen Getränken.