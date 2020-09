Berlingen TG liegt am Untersee.

In Berlingen TG kam es zuletzt zu zahlreichen Wasserrohrbrüchen. Eine Privatperson hat mit der Gemeinde offenbar derart viel Erbarmen, dass sie sich überaus grosszügig zeigt. Wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet, spendet sie nämlich der Gemeinde eine Million Franken. Diese soll zweckgebunden eingesetzt werden und zwar für die Sanierung von Werkleitungen.

Der grosszügige Spender wohnt ebenfalls in der Gemeinde und will anonym bleiben. «Er ist nicht von den kaputten Leitungen persönlich betroffen. Ich habe mich mit dem Spender getroffen und mich persönlich bei ihm bedankt», so Oswald gegenüber «Blick».