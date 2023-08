Russland: «Für Putin ist Prigoschins Tod die Idealsituation»

Wie er glaubt, wird Putin die Wagner-Söldner in seine Truppen eingliedern oder eine seiner Vertrauenspersonen an deren Spitze setzen.

Herr Dubowy, was ist am Mittwoch geschehen?

Viele gesicherte Informationen haben wir am Mittwochabend noch nicht. Was wir wissen, ist, dass zwei Privatjets, die Prigoschin gehören, in Moskau gestartet und einer davon im Gebiet Twer, etwa 50 km von der Putin-Residenz am Waldai abgestürzt ist. Den Informationen des Wagner-nahen Telegramkanals Grey Zone zufolge soll der Jet von einer Flugabwehrrakete abgeschossen worden sein. Das zweite Flugzeug kehrte um und landete im Moskauer Gebiet. Das Datum des Absturzes ist nicht uninteressant. Genau heute vor zwei Monaten, am Freitag 23. Juni begann der Aufstand Prigoschins. Putin ist dafür bekannt, dass er solche Zahlenspiele liebt.