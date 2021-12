Neun Todesopfer : Privatjet stürzt ab – Musikproduzent «Flow La Movie», Sohn (4) und Frau tot

Der Musikproduzent José Ángel Hernández, seine Partnerin Debbie und sein Sohn Jayden sind beim Absturz eines Privatjets gestorben. Hernández hatte unter den Künstlernamen «Flow La Movie» zahlreiche Musikhits produziert.

«Flow La Movie» ist am 15. Dezember 2021 bei einem Flugzeugabsturz in der Dominikanischen Republik ums Leben gekommen.

Der puerto-ricanische Musikproduzent «Flow La Movie» (bürgerlich José Ángel Hernández) ist am Mittwochabend mit seiner Familie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Auch Hernández’ Partnerin Debbie und der gemeinsame Sohn Jayden (4) starben beim Absturz des Privatjets. Neben der Familie waren sechs weitere Personen an Bord – Verwandte, Kollegen und zwei Besatzungsmitglieder. Alle kamen beim «tragischen Unfall» ums Leben, wie die Charter-Gesellschaft Helidosa auf Twitter mitteilte.

Das Flugzeug hatte wenige Minuten nach dem Abheben vom Flughafen El Higüero in Richtung Orlando im US-Staat Florida wieder zum Landeanflug auf den Las Americas International Airport in der dominikanischen Hauptstadt Santo Domingo angesetzt. Das Unternehmen machte keine Angaben dazu, warum die Piloten den Flug abbrachen oder was die Ursache des Absturzes gewesen sein könnte. Der Flughafen in Santo Domingo stellte nach dem Crash den Betrieb ein, Hunderte Flüge wurden abgesagt.