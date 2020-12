Nach der Verkündung des Corona-Planes des Bundesrates gehen in Gruppenchats, auf Social Media und in den Kommentarspalten die Wogen hoch. Einige finden die Reduktion der Kontakte vernünftig, andere stören sich daran, dass das Privatleben massiv eingeschränkt werde. «Unser Privatleben sollen wir auf das Minimum beschränken, währenddessen es in den öffentlichen Verkehrsmitteln so aussieht», schreibt ein Leser zu einem Bild aus dem vollen ÖV. Nicht alle wollen sich denn auch daran halten. «Im schlimmsten Fall verschwinde ich durch die Kellertüre», heisst es in der Whatsapp-Gruppe einer Leserin. Oder: «Wenn sie klingeln, machen wir einfach nicht auf. Was sollen sie tun?»