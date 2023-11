Prix Courage 2023: Bergführer Zumtaugwald erhält Preis für Mut

Ein Skifahrer fiel am Sonntag in einen Gletscherbach am Furgg-Gletscher.

Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, als im Mai letzten Jahr ein 60-jähriger Italiener, der bei einem Skiausflug abseits der Piste unterwegs war, in einen unterirdischen Gletscherbach stürzte. Die Rettungsaktion erwies sich als schwierig, wie Air Zermatt damals in einer Mitteilung schrieb, der Einsatz «brachte die Bergretter an ihr Limit». Der Verunfallte hatte Glück im Unglück – Thomas Zumtaugwald aus Randa im Kanton Wallis rettete dem Skifahrer das Leben. Für seinen mutigen und selbstlosen Einsatz ist er nun mit dem mit 15’000 Franken dotierten Prix Courage ausgezeichnet worden.

Der erfahrene Bergführer Zumtaugwald, der allerdings nicht über eine entsprechende Tauchausbildung verfügte, hatte sich in den unterirdischen Gletscherbach abgeseilt, um den bewusstlosen Italiener zu bergen. Ohne Taucherausrüstung und unter extremen Bedingungen, wie es in einer Mitteilung des «Beobachters», der den Prix Courage verleiht, heisst. Die Zeit, um auf ausgebildete Rettungstaucher zu warten, hatte das Bergungsteam nicht mehr.

Jurypräsidentin und alt Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf sagte in ihrer Laudatio: «Thomas Zumtaugwald hat viel riskiert, nicht in seinem Spezialgebiet, in einem Gebiet, das ihm in keiner Weise vertraut war. Er hat es gewagt, im Vertrauen darauf, von den anderen Helfern unterstützt zu werden, sich auf diese verlassen zu können.» Er habe als Teil eines Teams von Rettungsleuten den letzten Schritt riskiert. Daher stehe «Thomas Zumtaugwald für alle die Vielen, Männer und Frauen, die täglich ihre eigene Gesundheit riskieren, um andere Menschen zu retten.»