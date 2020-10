Yoojung, Tänzer und Sänger in der Band, schwärmt: «Sie hat eine wahnsinnig starke Präsenz!»

Der indische Ableger des Musikmagazins «Rolling Stone» lancierte eine Videoserie, in der internationale Stars auf Musikvideos indischstämmiger Künstlerinnen und Künstler reagieren. Zuletzt kommentierte die Boyband OnlyOneOf.

«Die Serie beleuchtet Musik aus Indien fernab der Filmindustrie», erklärt «Rolling Stone India» auf Youtube . Das Musikmagazin schickt jeweils eine Auswahl an Musikvideos unabhängiger Musikerinnen und Musiker mit indischen Wurzeln an internationale Stars. Vergangene Woche reagierte die K-Pop-Band OnlyOneOf auf vier Clips, darunter «Lighthouse» der St. Gallerin Priya Ragu.

Die tamilisch-schweizerische Musikerin gilt hierzulande noch immer als Geheimtipp, dabei ist sie gerade dabei, international Fuss zu fassen. Am Donnerstagabend erscheint mit «Good Love 2.0» ihre Debütsingle unter der Obhut von Warner Music UK, Anfang Woche wurde bekannt, dass sie am Soundtrack zum Game «Fifa 21» beteiligt ist, das am 6. Oktober erscheint.