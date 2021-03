Die Oscars haben sich selten so seltsam angefühlt wie dieses Jahr, weil ein Grossteil der Kinos in den USA seit einem Jahr geschlossen sind und grosse Filme darum entweder verschoben oder auf Streamingportalen releast wurden.

Darum hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auch die sonst sehr strikt auf einen Release im Kino ausgelegten Kriterien für eine Oscar-Nominierung entsprechend angepasst . Ausserdem hat sie die Verleihung um zwei Monate nach hinten verschoben und das Zeitfenster für Einreichungen etwas erweitert.

Auffrischung fürs «Kino»-Jahr 2020/21

Auch wenn Schweizer Kinosäle lange geöffnet hatten: Es lief gefühlt nichts. Und «Bester Film»-Favorit «Nomadland» beispielsweise kann bei uns gar nicht offiziell gestreamt werden (dank der Implementierung von Star bei Disney+ ist er dort wohl ab Ende April verfügbar). Wenn du kein Film-Vollnerd bist, kannst du die Oscars 2021 darum auch als Möglichkeit anschauen, dich auf Stand zu bringen, was aktuelles (Heim-)Kino anbelangt.

Am Montag nach dem Mittag (Schweizer Zeit) präsentiert das Showbusiness-Powercouple Priyanka Chopra (38) und Nick Jonas (28) die Nominierungen für die diesjährigen Academy Awards – per Livestream, den wir oben in diesem Artikel zeigen.