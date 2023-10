Pro-Palästina-Beiträge – Bund geht auf Distanz zu Migranten-Magazin

«Gewalt wird auf perverse Weise verherrlicht»

Der schweizerische israelitische Gemeindebund (SIG) ist erschüttert. «Die beiden Chefredaktorinnen von Baba News schaffen es, über eine Stunde lang über den aktuellen Krieg in Israel zu sprechen und dabei die Terroranschläge vom 7. Oktober praktisch nicht zu erwähnen», sagt Generalsekretär Jonathan Kreutner. Der Beitrag lasse journalistische Standards in krasser Weise vermissen.

Baba-News-Chefredaktorin Albina Muhtari weist die Kritik zurück. Die Vorwürfe des SIG seien «diffuse Unterstellungen mit dem Ziel, Kritik an der israelischen Politik zu delegitimieren». Davon lasse sich Baba News nicht einschüchtern, schreibt sie auf Anfrage von 20 Minuten. Ziel der Podcast-Folge sei es gewesen, die aktuellen Ereignisse in einen gesamtheitlichen Kontext, «sprich: insbesondere die israelische Besatzungspolitik», zu setzen.

Dass sich der SIG am Podcast stört, könne sie nicht nachvollziehen, denn es gehe zu keiner Zeit um die jüdische Gemeinschaft an sich, sondern um «Kritik an einem Staat, der gemäss Organisationen wie Amnesty ein Apartheidsystem aufrechterhält.» Der Propaganda-Vorwurf mache deutlich, welch geringe Bedeutung der SIG anscheinend dem Völkerrecht zuspreche. «Und auch die Frage nach der Täter-Opfer-Umkehr erübrigt sich, wenn wir bedenken, dass Israel in kürzester Zeit über 7000 Zivilisten, darunter 3000 Kinder, getötet hat.»