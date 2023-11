Pro-Palästina: Dutzende Organisationen an Demo in Bern

Mittlerweile haben sich bereits deutlich mehr Demonstrierende vor dem Bundeshaus zusammengefunden, derzeit dürften es etwa 400 sein. Während sich die Protestierenden laut eigenen Angaben gegen das Blutvergiessen im Gazastreifen einsetzen wollen, sind auch bereits Banner mit der Aufschrift «From the river to the sea, palestine will be free», zu sehen. Der Slogan fordere indirekt auch die Vernichtung des Staates Israel, der in dem Gebiet liegt, argumentieren jüdische Organisationen.