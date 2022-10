Basel: Pro Senectute kauft Metaverse-Land – «tragisch, wie Geld verschwendet wird»

Die Stiftung will in Zukunft virtuelle Kurs- und Beratungsangebote anbieten können, macht jedoch klar, dass der persönliche Kontakt noch immer im Zentrum steht.

Als erste Non-Profit-Organisation in der Schweiz hat Pro Senecute Beider Basel für 15’000 Franken Bauland im Metaverse gekauft. In der virtuellen Welt gehören der Stiftung nun drei Parzellen, wie das SRF Regiojournal berichtete. «Wir wollen uns damit einen guten Platz im wachsenden digitalen Raum zusichern, solange dieser noch bezahlbar ist», sagt Geschäftsleiter Michael Harr gegenüber 20 Minuten. Die Idee sei, in Zukunft Beratungs- und Kursangebote für Seniorinnen und Senioren darin zu schaffen.

Auf Twitter stösst der Kauf auf Unverständnis: «15’000 Franken ausgegeben für ein Stück Nichts im Nichtsland», schreibt die Journalistin Adrienne Fichter. Pro Senectute hätte besser in eine Kurswoche investiert, um ältere Menschen vor Trickbetrügern und -betrügerinnen im Internet zu schützen, sagt sie. Ein anderer User sieht in dem Projekt einen Fehlentscheid. «Ich würde ja eigentlich gerne einen Enkeltrick-Witz reissen, aber es ist schon fast zu tragisch, wie da Geld verschwendet wird», schreibt er.

Das Metaverse ist eine virtuelle Welt, die von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg lanciert wurde, wie 20 Minuten bereits berichtete . In Zukunft sollen Menschen darin spielen, einkaufen, miteinander Konzerte besuchen und noch vieles mehr. Im Metaverse gibt es verschiedene Plattformen, in welchen man sich bewegen kann, unter anderem Sandbox und Decentraland. Die Plattformen haben jeweils ihre eigenen Kryptowährungen, mit welchen gezahlt werden kann. Unter anderem können Bauland, Häuser und Mobiliar erworben werden. Auch können Eigentumsrechte auf diese digitalen Waren und Einzelstücke gekauft werden. Diese Eigentumsrechte werden NFTs (Non-Fungible-Tokens) genannt. Besonders digitale Kunst wird durch den Kauf von NFTs erworben.

Geschäftsführer Michael Harr sehe es als Investition und das Bauland sei sehr wohl da – nur einfach digital. «Wir haben hier die Möglichkeit, mit wenig Geld Erfahrungen zu sammeln und einen Umgang zu finden, in einer wachsend virtuellen Welt», so Harr. Auch sehe Pro Senectute Beider Basel die Möglichkeit, dass sich in 30 bis 40 Jahren ältere Menschen im Metaverse aufhalten. «Und wenn dem nicht so ist, konnten wir uns bereits sorgfältig mit der Technologie auseinanderzusetzen. Wir können nur gewinnen», fährt der Stiftungsleiter fort. Bereits jetzt zeigen Seniorinnen und Senioren Interesse und Harr ergänzt: «Wir müssen davon wegkommen zu glauben, das ältere Menschen nur Jassen».