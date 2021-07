Reise-Chaos - Pro Tag bleiben 33 Passagiere am Flughafen Zürich stecken

1 / 5 Dass Passagiere am Flughafen sitzen bleiben, ist seit Beginn der Corona-Pandemie normal. 20min/Marco Zangger Laut Swissport blieben seit Anfang Jahr pro Tag 33 Passagiere am Flughafen Zürich stehen. 20min/Marco Zangger Eine Betroffene ist Marija Kostic, die das Resultat ihres Corona-Tests erst eine Viertelstunde nach Abflug erhielt – und deshalb am Gate stehengelassen wurde. 20min/Marco Zangger

Schon Kleinigkeiten können die geplanten Traumferien zum Horrortrip machen: Fehlt am Gate ein Corona-Test oder hat man ein Formular falsch ausgefüllt, geht das Flugzeug ohne einen in Richtung Strand. Seit Anfang Jahr blieben laut Swissport rund 6000 Passagiere am Flughafen Zürich sitzen, da sie die Reisebestimmungen nicht erfüllten – das entspricht im Durchschnitt fast 33 Passagieren pro Tag. Allein im Juni konnten über 700 Personen ihren Flug nicht antreten.

Meist bleibt Passagieren und Passagierinnen die Reise wegen winziger Details verwehrt: «Die häufigsten Gründe sind nicht unbedingt fehlende Dokumente», sagt Swissport-Sprecherin Nathalie Berchtold. «Vielmehr sind Test- oder Impfzertifikate oft nicht in Englisch, wären zur Zeit der Einreise bereits abgelaufen oder aber es fehlen notwendige Angaben wie beispielsweise der vollständige Name oder die Passnummer.» Ein weiterer Stolperstein ist laut Berchtold die Einreiseregistrierung, wie sie etwa für Flüge nach Griechenland Pflicht ist.

«Testresultat kam erst eine Viertelstunde nach Abflug»

Eine der über 6000 Betroffenen, deren Ferien ins Wasser fielen, ist Marija Kostic. Die 21-Jährige wollte am Abend des 18. Juni für zwei Wochen mit der Swiss nach Belgrad in die Ferien fliegen. Am Vormittag des 17. machte sie deshalb in einer Apotheke einen PCR-Test: «Dort wurde mir versichert, dass ich das Resultat spätestens nach 24 Stunden erhalte.» Doch selbst als sie am Tag des Abflugs am Check-in-Schalter stand, war ihr Resultat noch nicht da.

Trotzdem durfte sie sich zum Gate begeben, wo sie weiter auf ihr Testergebnis wartete und sogar mit dem Labor Kontakt aufnahm. Doch das Ergebnis kam und kam nicht: «Ohne Corona-Test liess mich das Bodenpersonal nicht ins Flugzeug.» Kostic musste das Gate wieder durch die Passkontrolle verlassen. «Dann, eine Viertelstunde nachdem ich draussen war, kam das Resultat.» Doch da war der Flieger schon in der Luft. «Ich musste meine Ferien streichen, das war extrem bitter.»

Ehepaar sitzt fest auf Madeira

Tunic Gordana und ihr Mann sitzen im Moment sogar auf der portugiesischen Insel Madeira fest. Die 57-jährige Zürcherin wollte am Samstag nach Hause fliegen, hatte aber gleich doppelt Pech: «Das Bodenpersonal am Check-in weigerte sich, meinem Mann seinen Boardingpass auszustellen.» Der Grund: «Mein Mann hat nur eine Impfdosis erhalten, da er bereits von Corona genesen ist.» Zwar habe er ein Schweizer Covid-Zertifikat und den internationalen Impfausweis vorgewiesen, doch das hätten die Angestellten nicht akzeptiert. «Sie verlangten eine Bestätigung seiner Corona-Erkrankung, die er gar nicht hat», so Gordana.

Um trotzdem mitfliegen zu dürfen, musste ihr Mann in letzter Sekunde einen Schnelltest machen. Immerhin das klappte: «Dann sind wir bis zum Gate gerannt, nur um dort zu erfahren, dass Edelweiss unseren Flug annulliert hat.» Nun sitzt das Paar bis zu seinem Ersatz-Rückflug über Lissabon am Montag auf Madeira fest. Und Gordana steht vor einem neuen Problem: «Mein PCR-Test läuft heute ab, ist also für den Flug morgen nicht mehr gültig.» Verzweifelt versucht sie an einen neuen Testtermin zu kommen – bislang ohne Erfolg: «Es sind keine Testkapazitäten mehr frei.»

Tunic Gordana und ihr Mann sitzen auf Madeira fest. Privat

Die Ferienstimmung beim Paar ist verflogen: «Wir sind total frustriert. Obwohl ich mich gründlich informiert habe, herrscht ein riesiges Chaos.» Gordana hat genug: «Bevor ich doppelt geimpft bin, gehe ich sicher nicht mehr reisen.»

«Ich werde bespuckt und bedroht»

Nicht nur den Passagieren und Passagierinnen, sondern auch dem Bodenpersonal am Flughafen machen die Corona-Reisebestimmungen zu schaffen. D.* ist Mitte 40 und arbeitet für eine Bodenabfertigungsfirma am Check-in und Gate des Flughafens Zürich. Unter der Bedingung der Anonymität spricht sie gegenüber 20 Minuten über ihren mittlerweile überaus belastenden Arbeitsalltag: «Tagtäglich werde ich von Passagieren angefeindet. Man hat mich bereits beschimpft, bedroht und sogar bespuckt, weil ich meinen Job mache.»

Immer wieder drehen Passagiere durch, wenn D. ihnen mitteilen muss, dass ihnen Dokumente fehlen: «Sie machen uns persönlich dafür verantwortlich, dass sie nicht fliegen dürfen und lassen ihren Frust an uns aus. Das ging schon so weit, dass wir die Polizei rufen mussten.» Das Klima am Schalter sei oft gehässig und fast immer angespannt: «Ich habe Arbeitskolleginnen, die auf die Toilette gehen, um zu weinen.»

Oft seien die Passagiere selbst schuld, dass sie nicht in den Flieger steigen dürften: «Viele Personen informieren sich nicht genügend über die Einreisebestimmungen im Zielland und kommen unvorbereitet.» Sie wünscht sich mehr Verständnis von den Passagieren, dass nicht das Bodenpersonal die Regeln macht: «Ich mag jedem Passagier seine Ferien gönnen.»