Stadttheater Bern : Probenleiter soll Tänzerinnen sexuell belästigt haben – unterrichtet aber weiter

Am Stadttheater Bern sollen Tänzerinnen des Ballettensembles von ihrem Probenleiter sexuell belästigt worden sein . Das zeigen Recherchen der aktuellen Schweiz-Ausgabe der «Zeit». Der Probenleiter, der beim Bern Ballett auch Mitglied des Leitungsteams ist, soll Tänzerinnen verbal belästigt haben, mit Sätzen wie «Du erregst mich mit deinem Tanz», «Mit solchen Brüsten solltest du ein engeres T-Shirt tragen» oder «Ich möchte dich heute wirklich anfassen». Zudem soll es zu körperlichen Übergriffen gekommen sein. So habe er Tänzerinnen am Po angefasst, sie gegen ihren Willen auf seinen Schoss gezogen oder massiert. Dies berichten vier ehemalige Tänzerinnen gegenüber der Zeitung.

Im Frühjahr 2021 beschwerte sich eine Tänzerin schriftlich bei der Direktion über das Verhalten ihres Vorgesetzten. In einem weiteren Brief solidarisierten sich sämtliche Tänzerinnen und Tänzer des damaligen Ensembles mit ihr. Beide Schreiben liegen der «Zeit» vor. Das Bern Ballett beauftragte daraufhin ein externes Beratungsunternehmen mit einer Untersuchung. Der Probenleiter wurde nach Abschluss der Untersuchung verwarnt, durfte aber an seinen Arbeitsplatz zurückkehren und ist bis heute am Bern Ballett tätig. Hingegen mussten neun Tänzerinnen und Tänzer gehen. Das entspricht der Hälfte des Ensembles.