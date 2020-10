St. Gallen Problem-Büsi Kito hat ein neues Zuhause

Der junge Bengalkater Kito hat in seinem Quartier in der Stadt St. Gallen für Aufruhr gesorgt. Er hatte sich nämlich regelmässig mit anderen Katzen in der Nachbarschaft gezankt und sei auch in fremde Wohnungen gelaufen. «Er ist ein Lieber, aber trotzdem ein wilder Siech, der nicht in die Nachbarschaft passt», äusserte sich der Hauswart. Es ging sogar so weit, dass Unterschriften gegen den jungen Kater gesammelt wurden. Nach einer Aussprache mit der Verwaltung gab man der Besitzerin E.V. einen Monat Zeit, um eine Lösung zu finden.