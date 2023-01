«Problematisch ist, dass der Bundesrat ohnehin viel Macht hatte»

Marc Walder sei jeweils im Vorfeld vertraulich informiert worden, wenn Bundesrats-Entscheide in Sachen Corona-Politik anstanden, schreiben CH-Media-Zeitungen am Wochenende.

Peter Lauener (links), damaliger Kommunikationschef bei Alain Berset, habe in regem Austausch mit dem Ringier-Chef Marc Walder gestanden.

Innenminister Alain Berset (SP) ist einmal mehr unter Druck. Bersets früherer Chefsprecher Peter Lauener habe dem Ringier-CEO Marc Walder während der Corona-Pandemie Informationen zur Bundesratspolitik direkt und vorzeitig zugespielt, schreiben CH-Media-Zeitungen am Wochenende.

Den Informationsfluss zwischen Innendepartement (EDI) und Ringier wollte Berset am Wochenende nicht kommentieren. Die Justiz solle ihre Arbeit machen, sagte er im Westschweizer Radio. Gegenüber dem Staatsanwalt habe sich Berset laut CH-Media-Zeitungen unwissend gegeben. Bersets politische Gegner reagieren empört. Was sind die politischen Konsequenzen?

«Medienpartnerschaft» zwischen EDI und Ringier

Das Spezielle an diesem Fall sei, dass es offenbar eine systematische Zusammenarbeit zwischen Departement und Ringier gab, «eine Art Medienpartnerschaft», sagt Politgeograph Michael Hermann. Das sei problematisch, weil es eine Phase betraf, in welcher der Bundesrat ohnehin sehr viel Macht hatte. Während Corona herrschte zeitweise Notrecht. Problematisch sei auch, dass das Departement Berset mit diesen Indiskretionen eine positive Berichterstattung erwirkt habe. Dass dies funktionierte, zeigte ein vor Jahresfrist publiziertes Video, in dem Marc Walder schilderte, wie er den Ringier-Redaktionen einen regierungstreuen Corona-Kurs vorgab.