Problembär MJ5 irrt in Norditalien umher – hat er den Jogger zerfleischt?

Hat Problembär MJ5 den 26-jährigen Mann aus Caldes in der norditalienischen Provinz Trient tödlich verletzt? A.P. war am Mittwochnachmittag vom Joggen nicht zurückgekehrt . Nachdem seine Partnerin die Behörden alarmierte, starteten die örtliche Feuerwehr und die Polizei mit Hundeeinheiten noch in der Nacht eine Suchaktion. Der leblose Körper von A. P. wurde in den frühen Morgenstunden in einem Waldstück im Val di Sole - knapp 80 Kilometer der Schweizer Grenze entfernt - entdeckt.

MJ5 sollte erschossen werden

Am 5. März griff MJ5 einen 39-jährigen Mann an, der mit seinem Hund in den Bergen unterwegs war. Das Tier verletzte den Wanderer am Arm und am Kopf. Dem Mann war es jedoch gelungen, sich in Sicherheit zu bringen und Hilfe zu rufen. MJ5 wurde später dank organischer Spuren identifiziert. Am 10. März ordnete der Präsident der Provinz Trient, Maurizio Fugatti, an, dass der Bär erschossen werde, was aber noch nicht erfolgt ist. Tierschutzverbände haben gegen diese Massnahme protestiert. In der norditalienischen Provinz gibt es Schätzungen zufolge rund 100 wildlebende Bären.