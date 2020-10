Probleme mit Automatikgetriebe – liegt es am Öl?

Frage von Daniela ans AGVS-Expertenteam:

Vor einiger Zeit bemerkte ich bei meinem 15-jährigen Audi mit Automatikgetriebe ein «Zucken» während des Fahrens. In der Werkstatt schlossen sie den Wagen an ein Diagnosegerät an, konnten den Fehler aber nicht lokalisieren. Da das Auto schon 180'000 Kilometer auf dem Tacho hat, entschied ich mich, das Getriebeöl wechseln zu lassen. (Audi empfiehlt dies ab 120'000 km.) Ich habe meine kleine Werkstatt beauftragt, nicht nur das Öl auszutauschen, sondern auch die Wanne auszuspülen und die Garnitur auszutauschen. Ich habe gelesen, dass absolute Sauberkeit bei so einem Verfahren sehr wichtig sei, da kleinste Staubkörnchen zu Schwierigkeiten führen können, und man das nur von Profis ausführen lassen soll. Das Resultat der Übung: Nach etwa 100 Kilometern schaltete das Getriebe plötzlich nicht mehr vom zweiten in den dritten Gang. Wenn ich den Motor ausschalte und wieder anlasse, geht es wieder - aber auch nicht immer. Das «Zucken» ist auch immer noch da. Ich bin etwas ratlos. Mache ich das Auto komplett kaputt, wenn ich so weiterfahre? Mehr noch: Ist meine eigene Sicherheit gefährdet?

Antwort

Liebe Daniela



Gegenüber dem Motorenöl liegen die Wechselintervalle bei Getriebeölen deutlich höher. Teilweise sprechen die Hersteller sogar von «Lebensdauerbefüllung». Auf der anderen Seite ist ein automatisches Getriebe ziemlich komplex aufgebaut und enthält zur Steuerung im sogenannten Schieberkasten zahlreiche elektrohydraulische Ventile, die über feine Kanäle mit Öl versorgt werden. Diese Ventile werden in der Regel über dasselbe Öl betätigt, in dem sich auch Drehmomentwandler, Zahnräder und Kupplungen drehen. Von daher leuchtet es ein, dass dieses Öl stark beansprucht wird und mit der Zeit verschleisst. Es verliert damit einen Teil seiner positiven Eigenschaften und wird durch Abrieb verunreinigt. Dies kann sich letztlich auch auf die Viskosität beziehungsweise die Fliesseigenschaften des Öls auswirken.



Somit kann die Qualität und der Zustand des Öls durchaus dafür verantwortlich sein, wie gut, präzise und ruckfrei ein automatisches Getriebe die Gänge wechselt. In diesem Zusammenhang kann auch erwähnt werden, dass die korrekte Füllmenge sehr wichtig für eine einwandfreie Funktion ist. Und ja, bei Arbeiten am Getriebe ist auf penible Sauberkeit zu achten, das hast du richtig erkannt.

Die Kontrolle des Füllstands erfolgt bei einer vorgegebenen Temperatur und meist durch eine spezielle und im normalen Zustand verschraubte Öffnung im Getriebe. Anders als für das Motorenöl gibt es also in der Regel keinen Ölmessstab, weshalb die Kontrolle des Füllstands in die Hände von Profis gehört. Damit dann das neue Öl möglichst lange seinen Zweck erfüllen kann, ist es sinnvoll, dass allfällig vorhandene Filter gereinigt oder gleich ersetzt werden. Einige Werkstätten verwenden für den Automatikölwechsel spezielle Spülgeräte, mit denen möglichst viel Abrieb entfernt werden kann.

Abrupte Schaltmanöver können sich negativ auf die Fahrsicherheit auswirken und zudem den Verschleiss an Motor, Getriebe und Fahrwerk beschleunigen. Ich würde also nochmals in die Werkstatt fahren und zuerst mal den Softwarestand des Automatiksteuergerätes (da gibt es ab und zu Updates, welche die Schaltqualität verbessern…) sowie den Ölstand des Automatikgetriebes überprüfen lassen. Ist dieser korrekt, könnte ein fehlerhaftes Schaltverhalten auch an einer falschen Spezifikation des vor kurzem eingefüllten Öls liegen. Falls der Fehler nicht am Öl liegt, müsste die Fehlersuche auf den Schieberkasten und die Getriebesteuerung ausgeweitet werden.

Gute Fahrt!