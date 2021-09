Drogenszene Chur - Probleme mit «Base»-Konsumenten schwer zu lösen

Als Lösung schlägt die Stadt Chur einen Konsumraum für Betroffene vor. Der Kanton will das Problem jedoch anders angehen.

Im Stadtpark in Chur trifft sich die Drogenszene Chur. Hier werden öffentlich Drogen konsumiert. Dies ist der Stadt schon lange ein Dorn im Auge.

Um dem Problem Abhilfe zu schaffen, soll ein Konsumraum her.

Im Stadtpark in Chur konsumieren tagsüber an die 100 Personen offen Kokain und Heroin und viele rauchen sogenanntes «Base» (siehe Box). Regelmässig kommen Dealerinnen und Dealer vorbei und verkaufen ihren Stoff. Die Einheimischen getrauen sich daher schon gar nicht mehr, den Park zu betreten. Wenn der Park um 23 Uhr schliesst, verteilten sich die Konsumentinnen und Konsumenten in der Stadt und machen Lärm und Ärger, wie eine News-Scout 20 Minuten berichtet.