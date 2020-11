Um dem entgegenzuwirken, hat Apple vergangene Woche eine Support-Website eingerichtet. Darauf heisst es: «Apple hat festgestellt, dass bei einem kleinen Prozentsatz von Airpods Pro Tonprobleme auftreten können. Betroffene Geräte wurden vor Oktober 2020 hergestellt.» Die betroffenen Kopfhörer könnten folgende Probleme aufweisen: «Knisternde oder statische Töne, die sich in lauten Umgebungen, beim Training oder beim Sprechen am Telefon verstärken» sowie «Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert nicht wie erwartet, beispielsweise Verlust des Bassklangs oder Verstärkung von Hintergrundgeräuschen, zum Beispiel Strassen- oder Fluglärm.»

Austausch zwei Jahre lang

Diese Regelung gelte für zwei Jahre nach dem Kauf der Airpods Pro. Wer glaubt, über ein betroffenes Paar Airpods Pro zu verfügen, kann entweder einen Termin in einem autorisierten Apple Service Provider finden, einen Termin in einem Apple Store vereinbaren oder den Apple Support kontaktieren. Es handelt sich dabei um ein weltweites Programm, das auch in der Schweiz in Anspruch genommen werden kann.