Behörden lehnten Einreise ab – Probleme mit dem Visum – Djokovic steckt am Flughafen in Australien fest

Darf Novak Djokovic in Australien jubeln? Derzeit sieht es wohl nicht so aus.

Doch nun soll der Serbe am Flughafen in Melbourne feststecken.

Novak Djokovic nimmt am Australian Open teil, obwohl er nicht gegen Corona geimpft ist. Der Serbe erhielt eine Sonderbewilligung von den Verantwortlichen. Diese Meldung ging am Dienstag um die Welt und sorgte für riesiges Entsetzen. Die Tennis-Welt, sie war erzürnt. Ja, sie war stocksauer. Auch mehrere Tennis-Spieler äusserten ihr Unverständnis. Und Djokovic? Der 34-Jährige schwieg. Er blieb stumm und verhielt sich ruhig. Er dürfte gehofft haben, dass sich die Wellen der Empörung legen, wenn er erstmals in Australien ist.

Was genau das Problem mit der Visa ist, ist noch unklar. Sicher scheint gemäss «The Age» nur: Es gibt Unklarheiten mit seinem Visum. So habe er eine «falsche Art» Visum eingereicht. Djokovic habe versucht mit einem einzureisen, welches keine medizinische Ausnahme für die Impfpflicht erlaubt. In anderen Worten: Die Behörden lehnten es ab. Und so muss der Tennis-Superstar nun am Flughafen Tullamarine von Melbourne warten. Der 34-Jährige muss hoffen, dass die Grenzkontrolle mit den Behörden eine Lösung für das Problem finden.