62 Tote : Probleme mit Gashebeln führten zu Flugzeugabsturz vor Java

Bei einem Flugzeugabsturz in Indonesien kamen zu Beginn des Jahres 2021 62 Menschen ums Leben. Der Grund für den Absturz liegt wohl bei defekten Gashebeln.

Rettungskräfte tragen am Hafen von Jakarta Wrackteile der abgestürzten Boeing 737-500 an Land.

Anfang Januar stürzte in Indonesien ein Flugzeug ab. Der Absturz vor Java mit 62 Toten wurde nach Angaben der Ermittler durch technische Probleme der Boeing 737-500 ausgelöst. Speziell hätten vermutlich die Gashebel der Maschine der Sriwijaya Air blockiert, bevor diese am 9. Januar kurz nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Meer stürzte, sagte Nurcahyo Utomo von der Nationalen Transportagentur am Dienstag.