Covid-19 : Produktion von zusätzlichem Biontech-Impfstoff genehmigt

Am Freitag teilten die Behörden mit, dass die Produktion von zusätzlichem Biontech-Impfstoff im deutschen Marburg bewilligt wurde.

Die hessischen Behörden haben die angestrebte Produktion von zusätzlichem Biontech-Impfstoff in Marburg genehmigt. Wie die Staatskanzlei in Wiesbaden mitteilte, gab das zuständige Regierungspräsidium in Giessen am Freitag grünes Licht. Das Mainzer Unternehmen Biontech hatte Anfang Dezember die Anträge für Umbau und Betrieb eines zuvor gekauften Werks in Marburg gestellt.