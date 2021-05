Kilian Baumann , Nationalrat Grüne BE : « In diese Berechnung wurde der Schweizer Zoll nicht miteinbezogen. Es werden ja hohe Zölle auf Getreide erhoben, wenn es an die Schweizer Grenze kommt. Und auch die Marge der Händler wurde nicht miteinbezogen. Das Zollgeschehen kenne ich ziemlich gut, meine Eltern betreiben seit 20 Jahren Landwirtschaft in der EU. Pestizidfreies Getreide wird dort fast zum gleichen Preis produziert wie konventionelles. Es wird dann einfach durch die Margen des Handels und die Zölle teurer gemacht. »