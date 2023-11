Produzent Sluzyyy machte Party mit Migos

1 / 5 Mit 23 Jahren ist Sluzyyy bereits erfolgreicher Produzent. 20min/Marco Zangger Der Bieler hat für Migos, Young Thug und Lil Yachty Songs produziert. 20min/Marco Zangger Mit der Rapgruppe Migos war er diesen Sommer in Paris im Ausgang. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Sluzyyy aus Biel produziert Songs für Rapgrössen in den USA.

20 Minuten verrät er, wie eine Clubnacht mit Migos aussieht.

Der 23-Jährige erzählt, wie er den Durchbruch geschafft hat.

Der Name Sluzyyy mag vielen noch unbekannt sein. Dabei hat der Bieler schon Songs für US-Rapstars wie Young Thug, Lil Yachty und Migos produziert. Mit dem Hit «Straightenin» des Raptrios (der Song entstand vor dem Tod von Takeoff) erreichte er sogar Platinstatus. Im Gespräch mit 20 Minuten verrät der 23-Jährige, wie er das geschafft hat.

Chi Nhan Trieu, so Sluzyyys richtiger Name, begann mit 18 Jahren Musik zu produzieren. «Ich fand die Songs, die im Ausgang liefen, nicht gut und wollte das ändern», sagt er. Gleichzeitig hatte er Probleme in der Schule und das Bedürfnis, etwas Kreatives zu machen.

Das Produzieren hat Sluzyyy sich zum grossen Teil selbst beigebracht. «Ich begann, Beats zu Hause zu produzieren, dank Youtube. Menschen in meinem Umfeld konnten mir beibringen, wie man Musik strukturiert und einen Song komponiert», erzählt der gebürtige Vietnamese. Schon von Anfang an inspirierte ihn die Musik der Staaten, insbesondere die Produzenten Metro Boomin, Wheezy und Southside haben es ihm angetan.

Sluzyyy war mit Migos im Ausgang

In wenigen Jahren hat es Sluzyyy geschafft, mit grossen Stars im Hip-Hop-Business zusammenzuarbeiten. «Ich habe einfach angefangen, Rapper direkt via E-Mail zu kontaktieren und ihnen meine Demos zu schicken.» Zuerst sendete er seine Beats an Musiker in Frankreich und den USA. «Schnell merkte ich aber, dass das Geschäft Übersee lukrativer ist», so der Berner Seeländer. Wie viel er mit seinen Liedern verdient, möchte er nicht verraten. Wortkarg sagt er: «Ich kann aber gut davon leben».

Die Zusammenarbeit mit Migos sei «unglaublich gewesen». «Das zeigte mir, dass sich die harte Arbeit auszahlt», so Sluzyyy stolz. Zuerst habe er mit den Rappern nur über E-Mail Kontakt gehabt. «An der Pariser Fashion Week diesen Sommer habe ich sie dann persönlich getroffen, wir sind ins Studio und in den Club», erzählt er.

Nervös sei er vor dem Treffen nicht gewesen. «Sie sind Menschen wie du und ich. Ich fand sie mega cool, aber gleichzeitig professionell.» Im Ausgang war natürlich alles inklusive. «Sie hatten einen Tisch, Drinks und der Eintritt war gratis», so der Newcomer.

Sluzyyy möchte nicht auswandern

Probleme mit Künstlern hatte er bis jetzt noch nicht. «Entweder sie finden meine Beats gut und unsere Energien passen zueinander oder nicht», meint der Musiker. Wenn es nicht passe, dann gebe es auch keine Studio-Session. Er sieht seine Arbeit als Produzent sowieso als Hobby. «Ich habe noch einen Job als Operateur in Neuenburg. Ich könnte nicht acht Stunden am Tag Musik machen», so der Künstler. Wenn er von der Arbeit nach Hause komme, produziere er und sende seine Demos an die Artists in den USA. Wegen der Zeitverschiebung funktioniere das ganz gut so.

Noch wohnt Sluzyyy bei seinen Eltern. Das Elternhaus zu verlassen und der Schweiz für ein Leben in den Staaten den Rücken zu kehren, komme für ihn nicht infrage – höchstens für ein paar Monate. «Ich mag die Sicherheit in der Schweiz und meine Freunde und Familie sind hier».

Sein Manager ist sein Cousin Joss, der ebenfalls 23 Jahre alt ist. Der Newcomer hat unterdessen auch angefangen, als DJ zu arbeiten, um ein wenig mehr im Vordergrund zu sein. «An der Arbeit als Producer gefällt mir aber, dass ich in die Stadt gehen kann und mich die Leute nicht erkennen», meint der 23-Jährige. Trotzdem hat er grosse Träume: «Ich möchte Beats für einen Künstler produzieren und ihn an die Spitze der Pyramide bringen, um so dazu beizutragen, seinen Stil zu definieren».