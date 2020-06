Untersuchungsbericht

Professor soll ETH-Mitarbeiterin nach Slipgrösse gefragt haben

Ein ETH-Architekturprofessor soll sich laut einem Untersuchungsbericht mehrfach respektlos gegenüber Frauen verhalten haben.

Die ETH Zürich kommt nicht aus den Schlagzeilen. Am Freitag wurden Details aus einem vertraulichen Untersuchungsbericht bekannt. Dieser kommt zum Schluss, dass sich ein ehemaliger ETH-Architekturprofessor mehrfach «respektlos» gegenüber Frauen verhalten habe, wie SRF berichtet. Zwei Fälle werden im Artikel ausgeführt.

Der erste Fall soll sich demnach im Sommer 2015 auf einer Geschäftsreise zugetragen haben. Der Professor habe seine Mitarbeiterin kurz nach Mitternacht gefragt, ob er in ihr Hotelzimmer kommen dürfe. Sie habe ihn daraufhin angewiesen, sich professionell zu verhalten. Im Verlauf des Gesprächs habe der Professor erklärt, dass er sich eine Affäre mit ihr gewünscht hätte. In der Untersuchung habe der Professor angegeben, dass der Kommentar «unvernünftig» gewesen sei. Er hätte einfach Gesellschaft gebraucht.

Nicht als sexuelle Belästigung taxiert

Laut dem Bericht soll es im Sommer 2016 zu einem weiteren Fall gekommen sein. Involviert war eine ETH-Mitarbeiterin, zu welcher der Professor eine freundschaftliche Beziehung gepflegt habe. Er soll sie per Facebook nach ihrer Slipgrösse gefragt haben – mit der Bemerkung «klein, nehme ich an». Zudem habe er ihr einen Slip schenken wollen, obwohl sie das mehrmals abgelehnt habe. Beim nächsten Treffen habe er ihr trotzdem einen Slip überreicht. In der Untersuchung habe der Professor erklärt, dass es sich um einen «Witz» gehandelt habe. Er habe aber durchaus Interesse an der Frau gehabt.