«Einige Kantone brauchen noch bessere Pläne», findet Eva Maria Belser, Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Fribourg.

Ein zweiter landesweiten Lockdown muss verhindert werden. Da sind sich viele Experten einig. Die Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Fribourg, Eva Maria Belser, schlägt im «Sonntagsblick» eine alternative Strategie vor, falls es im Herbst zu grösseren lokalen Corona-Ausbrüchen kommt.

Wenn die Situation an einem Ort «ausser Kontrolle» gerät, müsse über einen regionalen Lockdown nachgedacht werden. «Vielleicht braucht es auch Grenzschliessungen zwischen den Kantonen», sagt Belser im Bericht.

Die Professorin kritisiert den Bund und die Kantone. In ihren Augen übernehmen sie zu wenig Verantwortung. «Einige Kantone brauchen noch bessere Pläne (…) Sie müssen sich noch besser aufstellen und noch besser zusammenarbeiten.»

«Zu dieser Strategie gibts keine Alternative»

Der Leiter der Covid-Task-Force des Bundes, Martin Ackermann, hält an der eingeschlagenen Strategie fest. «Zu dieser Strategie gibt es zurzeit – das ist meine Sicht – keine Alternative», sagte er der «NZZ am Sonntag» (Artikel online nicht verfügbar). Sie sei einfacher und billiger und weniger einschneidend als die flächendeckenden Massnahmen, die bei hohen Fallzahlen nötig wären. «Lassen Sie mich dafür ein Bild brauchen: Zurzeit gehen wir mit dem Skalpell gegen Corona vor. Im letzten Frühling brauchten wir dafür eine Axt», sagte Ackermann in dem Interview.