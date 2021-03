Parlament hat entschieden : Profi-Clubs bekommen Geld vom Bund – auch ohne Lohnkürzungen

Bislang durften nur Clubs Entschädigungsbeiträge beantragen, die entsprechende Lohnkürzungen bei ihren Spielern vorgenommen hatten. Das ändert sich nun.

Das Parlament hat sich darüber am Donnerstag geeinigt, am Freitag folgt die Schlussabstimmung.

Bis jetzt haben in der Schweiz 41 Clubs A-fonds-perdu-Beiträge beantragt. In der National League haben sich elf von zwölf Eishockey-Clubs dafür entschieden. In der Super League waren es nur lediglich drei Vereine: Basel, Sion und Zürich. Die restlichen Super-League-Clubs hatten aufgrund der an die Beiträge geknüpften Bedingungen darauf verzichtet.