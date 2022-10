Snoop Doggs professionelle Dreherin rollt bis zu 150 Joints am Tag

Flinke Finger : Profi dreht für Rapper Snoop Dogg bis zu 150 Joints am Tag

Der Rapper ist für seine Vorliebe für Marihuana längst bekannt. Nun verrät die Frau, die sie ihm hauptberuflich dreht, dass täglich zwischen 75 und 150 Joints zusammenkommen.

Darum gehts Rapper Snoop Dogg hat bereits seit Jahren Angestellte, die für ihn Joints à gogo bauen.

Nun packte seine aktuelle Dreherin aus, dass sie während ihrer Karriere über 450’000 Tüten gebaut habe.

Für Renegade Piranha, wie sie sich mit Künstlernamen nennt, sei dies «eine Dienstleistung, die ich anbiete, ähnlich wie eine Assistentin».

Kult-Rapper Snoop Dogg liebt das Kiffen wie kein anderer. So sehr, dass er bereits 2016 eine professionelle Joint-Dreherin eingestellt hat – in Vollzeit, natürlich. Die packte jetzt in der australischen Radiosendung «The Kyle and Jackie O Show» über ihren Job aus. «Ich mache etwa ein halbes Pfund pro Tag, das sind 75 bis 150 Joints», offenbarte Renegade Piranha, wie sie sich mit Künstlernamen nennt.

Doch die seien nicht alle für ihren Chef. Sie habe auch noch andere Klienten. Aus Spass habe sie hochgerechnet, was in all den Jahren zusammengekommen sei – und das ist viel: Bereits über 450’000 Joints soll sie während ihrer Karriere gedreht haben. «Ich habe so viel gerollt, dass meine Hände zu kleinen Maschinen geworden sind», erzählte sie lachend. Das Drehen sei für Renegade «eine Dienstleistung, die ich anbiete, ähnlich wie eine Assistentin. Ich stelle weder das Tabakblatt noch das Cannabis zur Verfügung.» Schliesslich vergleicht sie sich mit einem Barkeeper, der ebenfalls bloss den Alkohol ausschenke.

Viel Geld und Marihuana

Der Job ist nicht nur aussergewöhnlich, sondern laut US-Medien überdurchschnittlich gut bezahlt. Demnach verdiene Renegade Piranha mit ihren flinken Fingern über 50’000 Dollar im Jahr. Doch wie Snoop Dogg selbst in einem Tweet vom Juni verkündete, sei dieser Lohn aufgrund der aktuell starken Inflation erhöht worden. Doch das ist nicht alles: Zusätzlich zum Gehalt darf sie so viel Gras rauchen, wie sie will.

Dass der 51-Jährige Rapper professionelle Tüten-Roller beschäftigt, hatte er bereits 2019 in der Radioshow von Howard Stern offenbart. Damals schwärmte der Rapper noch von seinem früheren Angestellten, dass dieser die perfekte Tüte gebaut habe und wusste, wann Snoop und seine Freunde einen weiteren Zug nehmen wollten. Das Timing seines Rollers sei «tadellos» gewesen.

