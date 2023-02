Eleni Rittmann bringt alles unter einen Hut – Profi-Fussball, Instagram und Studium

Eleni Rittmann (22) spielt in der Super League beim FC Rapperswil-Jona.

Deshalb will sich Rittmann mit ihrer Ausbildung und Instagram ein zweites Standbein aufbauen.

Allein vom Frauenfussball zu leben, ist in der Super League kaum möglich.

Eleni Rittmann (22) aus Walenstadt SG spielt nicht nur beim Fussball oben mit. Neben ihrer Fussball-Karriere beim FC Rapperswil-Jona in der Super League ist sie auch mit über 150’000 Followern und Followerinnen eine der bekanntesten Schweizer Fussballerinnen auf Instagram. Nebenbei studiert die 22-Jährige Sozialarbeit. Das Leben zwischen Fussball, Social Media und Ausbildung ist nicht immer ganz einfach.

«Der Frauenfussball kriegt mittlerweile zwar mehr Aufmerksamkeit, aber meiner Meinung nach kommt er immer noch zu kurz», sagt Rittmann im Gespräch mit 20 Minuten. Das möchte die Studentin mit ihrer Reichweite in den sozialen Medien ändern. Sie betont aber auch: «An erster Stelle steht für mich klar der Fussball. Instagram kommt an zweiter Stelle.»

Vom Frauenfussball kann man nicht leben

Der Weg zum Fussball-Profi lässt sich laut Rittmann zwischen den Geschlechtern nicht vergleichen. «Zwar ist die Konkurrenz bei den Frauen kleiner, aber wir machen den Sport alle mit der gleichen Leidenschaft», sagt Rittmann. Deshalb würde sie sich mehr Wertschätzung wünschen. «Vom Verdienst als Fussballerin in der Super League kann man nicht leben», so Rittmann weiter.

Bei ihrem Verein in Rapperswil verdient die 22-Jährige nach eigener Aussage, so wie alle anderen Spielerinnen auch, bis auf die Spesen überhaupt kein Geld. «Mir ist bewusst, dass der Männerfussball mehr Zuschauer generiert, aber dennoch würde ich mir eine faire Entlohnung wünschen», sagt Rittmann. Das könnte der Grund sein, warum oft auch Stars wie Alisha Lehmann mit ihrem Instagram-Account auf ein zweites Standbein setzen.

Als Frau müsse man den ganzen Tag konzentriert sein. «Sowohl bei der Tätigkeit neben dem Feld als auch im Training am Abend wird von uns 100 Prozent Leistung erwartet», so die Fussballerin. Das Studium mache Rittmann aber dennoch Spass und gebe ihr einen guten Ausgleich zum Fussball. «Ich würde das Studium auch unabhängig davon, ob ich etwas verdiene, machen», sagt sie.

Zwischen Fans und Hatern

Sie hatte als kleines Kind auch ein Idol, und zwar Ronaldinho, später wurde es Ana-Maria Crnogorcevic. «Ich mache mir keine Gedanken darüber, ob mich Leute draussen erkennen. Ich bin ein ganz normaler Mensch», so die Studentin.

Die Reichweite auf Instagram hat aber auch ihre Schattenseiten. «Ich kriege schon ab und zu negative Kommentare, aber ich sehe das als Motivation», so Rittmann. Instagram sei sehr oberflächlich und man sehe nur ihre Bilder, aber keine ganzen Spiele. «Es liegt nicht an den Followern und Followerinnen, meine Leistung zu beurteilen, sondern an meinem Trainer», sagt die 22-Jährige.