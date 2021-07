Schusswunde am Kopf - Profi-Golfer Gene Siller auf dem Platz erschossen

Der Familienvater und Golf-Profi spielte sein letztes Turnier am 24. und 25. Mai 2021.

Auf diesem Platz hat sich der tragische Vorfall abgespielt. Am Loch zehn wurde die Leiche des Golfers gefunden.

Der US-Profigolfer Gene Siller wurde auf einem Golfplatz im Norden von Atlanta (USA) erschossen. Nach Polizeiangaben wurde Siller im Pinetree Country Club in Kennesaw an Loch zehn mit einer Schusswunde am Kopf aufgefunden und vor Ort für tot erklärt.