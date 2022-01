Nach Knock Out : Profiboxer (26) stirbt nach Knockout im Spital

Der armenisch-russische Profi-Boxer Arrest Sahakyan ging bei einem Kampf am 25. Dezember k.o. und lag seitdem im Koma. Er kämpfte in der Supermittelgewichtsklasse.

Die Beerdigung findet in Russland statt, beigesetzt soll Sahakyan aber in seinem Geburtsland Armenien werden.

Am 25. Dezember kämpfte Arrest Sahakyan gegen seinen russischen Kontrahenten Igor Semernin in Russland. Sahakyan ging nach einem Schlag zu Boden. Aufgrund einer Hirnschwellung musste er sofort notoperiert werden, seitdem liegt er im Koma. Wie mehrere russische Medien berichten, habe der Schlag seines Gegners ein schweres Hirntrauma verursacht. Letzten Freitag ist der Profi-Boxer dann verstorben.

In den sozialen Medien nehmen unzählige Fans und Bekannte von Sahakyan Abschied von ihm. Eine Verwandte schreibt auf Instagram: «Wie, wie weiterleben. Unsere Seele, unsere Freude. Mein Herz ist in Stücke gerissen. Ich kann es nicht glauben. Es ist wie ein schlechter Traum. Wir haben dich so sehr geliebt. So sehr, unser Liebling. Du warst der netteste, lustigste, wunderbarste, aufrichtigste Mensch.»