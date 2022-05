Tat auf Video : Profifussballer Kurt Zouma bekennt sich nach Katzen-Misshandlung schuldig

Ein Video zeigte, wie der Premier-League-Fussballer Kurt Zouma seine Katze trat und schlug. Es sorgte für Entrüstung – aber offenbar auch für Nachahmungstaten.

Der 27-jährige Zouma erschien am Dienstag vor Gericht. Angeklagt worden war er in drei Fällen wegen Verstössen gegen das Tierschutzgesetz. Die Misshandlungen sollen sich am 6. Februar ereignet haben. Zouma bekannte sich in zwei Fällen schuldig, unnötiges Leid bei einem geschützten Tier verursacht zu haben, ein dritter Fall wurde abgewiesen. Das Urteil soll voraussichtlich am 1. Juni fallen.