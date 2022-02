Weinetikett gestalten: Profis verraten, was ein schönes Design ausmacht

Wer designt Weinetiketten?

Wir haben Tjark Witzgall, Product Manager bei der Mövenpick Wein AG , gefragt, wer Weinetiketten in der Regel designt: «Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal gestaltet der Winzer das Etikett selbst, etwa Dave Phinney von Orin Swift, auf dessen Website findet man zu jedem Wein eine kleine Geschichte, die sich im Etikett widerspiegelt. Manchmal macht es eine Agentur.»

Es gibt Werbeagenturen, die sich auf Weinetiketten spezialisieren. Suchmaschinen zeigen die Zürcher Pikka GmbH oder die Agentur von Claudius Fischer an, die mit Sätzen wie «Wir geben ihrem Wein ein Gesicht» wirbt und Winzerinnen und Winzer vom ersten Konzept bis zur fertigen Flasche Wein auf dem Tisch begleitet.

Wer über den Look entscheidet, sei von Land zu Land sehr unterschiedlich und hänge auch mit Tradition und Vorgaben eines Verbandes zusammen, so Witzgall. Produzenten aus Nord- und Südamerika etwa seien deutlich freier in ihren Entscheidungsmöglichkeiten und bekannt für junge, coole Designs.