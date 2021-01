Oscar Hinojosa ist ein ganz normaler Fussballfan aus Monterrey, Mexiko, der bei einer Versicherung arbeitet. Bis vor kurzem zumindest. Dann kam er auf die Idee, Sportlerbilder zu photoshoppen. Und zwar machte er aus den Athleten schlumpfähnliche Miniatur-Gestalten. Diese lud er auf Social Media hoch, unter anderem als Antwort bei Accounts von grossen Teams, bis die Bilder viral gingen. Heute klopfen Profisportler bei ihm an, um ebenfalls geschrumpft zu werden. Sein Werk findest du in der Bildstrecke oben (und natürlich auf seiner Instagram-Seite ), das Interview im nachfolgenden Abschnitt:

Oscar, wie kamst du auf die Idee, Sportler zu schrumpfen?

Im Januar letzten Jahres sass ich an einem Samstagabend gelangweilt zuhause. Ich war ein bisschen betrunken, habe meinen Hund Pherrie angeschaut und ihm gesagt: «Mein Gott, Pherrie! Dude, du bist so verdammt klein! Was wäre, wenn ich so gross wäre wie du?» Dann habe ich mich selbst gephotoshopped und das Resultat war ziemlich lustig. Deshalb ist mein Wasserzeichen auch mein Hund. Er ist quasi der Mitgründer.