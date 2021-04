Staad SG - Profitaucher filmen abgestürztes Kleinflugzeug in 90 Meter Tiefe

Vom Boot aus konnten die beiden Taucher mit zwei weiteren Personen das Flugzeug mittels eines kleinen Sonargeräts orten. «Wir setzten den Anker und tauchten ab», sagt Borchert zu 20 Minuten. Am Anker brachten sie ein Seil an, damit sie sich in der Tiefe orientieren können. «Man sieht nicht viel dort unten. Doch das Flugzeug fanden wir relativ schnell», sagt er. Mit den speziellen CCR-Geräten, welche den Sauerstoff aus der ausgeatmeten Luft wiederverwerten, konnten sie rund 140 Minuten unter Wasser bleiben, davon 35 Minuten beim im Schlamm steckenden Flugzeugwrack. Die meiste Zeit habe man für das Auftauchen gebraucht, so der Taucher aus Dozwil.