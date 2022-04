Concours: Profite maintenant pendant 2 mois de l'abonnement Ultimate de Zattoo d'une valeur de CHF 40.

À propos de Zattoo

Zattoo (déposé : www.zattoo.com) est l'un des principaux fournisseurs de streaming TV en Europe avec environ 3 millions d'utilisateurs mensuels. Fondée en 2005, l'entreprise emploie plus de 200 personnes et a son siège social à Zurich ainsi qu'un autre site à Berlin. Les utilisateurs en Suisse, en Allemagne et en Autriche regardent via Zattoo toutes les chaînes de télévision populaires en qualité HD et Full-HD ainsi qu'une multitude de contenus de vidéo à la demande. Zattoo est disponible sur presque tous les terminaux, y compris les téléviseurs intelligents, les PC et les ordinateurs portables, les lecteurs de streaming ainsi que les smartphones et les tablettes. Outre l'utilisation gratuite, Zattoo propose également des fonctions de télévision en différé et de streaming dans toute l'UE dans le cadre de ses abonnements payants.